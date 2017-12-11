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Россия готова к возобновлению прямого воздушного сообщения с Египтом

ОБЩЕСТВО

Россия готова к возобновлению прямого воздушного сообщения с Египтом Фото: Андрей Старостин

Россия готова к возобновлению прямого воздушного сообщения с Египтом Фото: Андрей Старостин

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Россия готова к возобновлению прямого воздушного сообщения с Египтом — протокол об этом может быть подписан уже в ближайшее время, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, передает «Россия 24».

По сообщению РИА Новости, министр транспорта РФ Максим Соколов дал прогноз по срокам, назвав начало февраля и сообщил, что пока речь идет лишь о возобновлении прямого авиасообщения на направлении Москва-Каир.

По данным из Каира, каирский аэропорт уже украшен баннерами с приветствиями российским пассажирам «Аэрофлота» на русском языке.

А как отмечают в Ассоциации туроператоров России, перевозка в Каир не заинтересует туристов: желающие отдохнуть на курортах Египта и так приезжают на данный момент через третьи страны. Для организации поездок они пользуются услугами украинских, белорусских туроператоров и агентств, или же организуют поездки через соседние страны самостоятельно. Рейсы в Каир могут стать альтернативой для таких самостоятельных туристов, но вряд ли полностью заменят им стыковки в Минске, считают эксперты АТОР.

Ограничения на полеты в Египет были введены осенью 2015 года, когда в небе над Синаем произошел теракт. Тогда погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа авиакомпании «Когалымавиа». Самолет летел из курортного Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

С момента закрытия этого направления египетские аэропорты проходили многочисленные проверки, но авиасообщение так и не было восстановлено.

Осенью президент Путин заявил, что Россия хочет восстановить авиасообщение с Египтом, но «мы должны быть абсолютно уверены в том, что безопасность наших граждан будет обеспечена».

Теги: авиасообщения
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