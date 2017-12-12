В Уфе наградят 112 туристов, поднявшихся на семь «тысячников» Южного Урала Фото: РГО по РБ

В Уфе наградят 112 туристов, поднявшихся на семь «тысячников» Южного Урала Фото: РГО по РБ

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

19 декабря в Уфе, в здании Министерства природопользования и экологии РБ (ул. Ленина 86) состоится торжественное награждение туристов, успешно прошедших первый этап проекта «Уральский барс» и покоривших 7 вершин — «тысячников» Южного Урала. Проект был инициирован весной региональным отделением Русского географического общества по аналогии с программой для горовосходителей «Снежный барс».

От участников требовалось взойти на семь горных вершин республики, высота которых составляет 1000 и более метров. В их числе Большой Иремель, гора Рассыпная, Ялангас, Кумардак, Кураштау, Кушай, Максим.

Всем 112 участникам, предоставившим отчеты о восхождении на вершины, будут вручены бронзовые жетоны «7 вершин» и удостоверения участников проекта.

Вторым этапом проекта будет серьезный 180-километровый поход по Белорецкому району, он стартует летом 2018 года. Если участники выполнят оба этапа конкурса, заслужат номерные нагрудные знаки и звание «Уральский барс».