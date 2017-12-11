В Уфе начались профилактические рейды по водоемам, где любят посидеть с удочкой рыбаки Фото: Служба спасения 112



В Уфе начались профилактические рейды по водоемам, где любят посидеть с удочкой рыбаки Фото: Служба спасения 112

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В минувшее воскресенье сотрудники Управления гражданской защиты по Демскому району Уфы вышли в профилактический рейд по водоемам, где любят посидеть с удочкой рыбаки, чтобы рассказать любителям подледной ловли о той опасности, которую несет тонкий лед.

На реках лед еще не установился, но на озере Карьерном толщина заветной для любителей зимней рыбалки корочки уже составляет 12 см. В воскресное утро здесь собралось человек восемь, и все оказались опытными рыбаками — отмечают, что выходят на лед только тогда, когда долгое время морозы держатся, и если видят воду на льду, уже все, ни ногой на опасную поверхность – разворачиваются и уходят.

Помимо объяснения правил поведения спасатели просили быть рыболовов внимательными – если увидят детей на льду – делать замечания и гнать с озера, разворачивать автолюбителей, желающих подрифтовать на замерзшем водоеме, и еще раз напомнили номер экстренной службы «112».

Кроме того, специалисты осуществляют мониторинг состояния толщины ледовой поверхности — специальные замеры производятся дважды в неделю. Ранее республиканское МЧС сообщало результаты замеров толщины льда на реках и озерах в популярных местах зимней рыбалки. Выходить на лед можно при толщине не менее 10 см.