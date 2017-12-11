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11 декабря Понедельник

Уфа   °

На проспекте Октября в Уфе посадили боярышник

ОБЩЕСТВО

На проспекте Октября в Уфе посадили боярышник Фото: администрация г.Уфы

На проспекте Октября в Уфе посадили боярышник Фото: администрация г.Уфы

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На проспекте Октября в Уфе устанавливаются деревянные скамейки с вазонами, в которые высажены кусты боярышника. Всего на участке от остановки «Аграрный университет» до пересечения с улицей Города Галле планируется установить 46 таких композиции. На данный момент уже установлено 27 единиц скамеек и вазонов по обеим сторонам Проспекта, сообщили в мэрии и объяснили, почему для высадки в вазоны выбран боярышник.

Его кусты формируют густую крону, которая в летний зной создаст тень присевшим на скамейку горожанам. Весной боярышник красиво цветет, издавая легкий приятный аромат. Кроме того, это растение хорошо реагирует на стрижку, что позволяет создавать эффектные формы, неприхотливо в уходе и устойчиво к неблагоприятным погодным условиям, ветру и большим морозам.

Теги: благоустройство
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