Студент инженерного факультета одного из вузов Башкирии стал победителем федерального конкурса «Россия 2035»
Студент инженерного факультета одного из вузов Башкирии стал победителем федерального конкурса «Россия 2035» Фото: с сайта БашГУ
Студент инженерного факультета одного из вузов Башкирии стал победителем федерального конкурса «Россия 2035» Фото: с сайта БашГУ
УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Студент кафедры технологических машин и оборудования инженерного факультета Башкирского государственного университета Тимур Хафзетдинов занял первое место во всероссийском конкурсе «Россия 2035», прошедшем в Москве.
Осенью этого года 1000 молодых граждан из всех регионов страны приняли участие в разработке Стратегии социально-экономического развития России до 2035 года, в их числе был студент БашГУ. Став победителем заочного этапа, он отправился в Москву для участия в финале. Наряду с участниками из 83 субъектов Российской Федерации он презентовал свою работу и оказался лучшим, завоевав первую ступень пьедестала, сообщили в пресс-центре вуза.