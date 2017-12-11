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Студент инженерного факультета одного из вузов Башкирии стал победителем федерального конкурса «Россия 2035»

ОБЩЕСТВО

Студент инженерного факультета одного из вузов Башкирии стал победителем федерального конкурса «Россия 2035» Фото: с сайта БашГУ

Студент инженерного факультета одного из вузов Башкирии стал победителем федерального конкурса «Россия 2035» Фото: с сайта БашГУ

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Студент кафедры технологических машин и оборудования инженерного факультета Башкирского государственного университета Тимур Хафзетдинов занял первое место во всероссийском конкурсе «Россия 2035», прошедшем в Москве.

Осенью этого года 1000 молодых граждан из всех регионов страны приняли участие в разработке Стратегии социально-экономического развития России до 2035 года, в их числе был студент БашГУ. Став победителем заочного этапа, он отправился в Москву для участия в финале. Наряду с участниками из 83 субъектов Российской Федерации он презентовал свою работу и оказался лучшим, завоевав первую ступень пьедестала, сообщили в пресс-центре вуза.

Теги: конкурс, БашГУ
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