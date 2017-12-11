В Уфе почтили память военнослужащих, погибших в Северо-Кавказском регионе Фото: организации ветеранов «Боевое братство» В Уфе почтили память военнослужащих, погибших в Северо-Кавказском регионе Фото: организации ветеранов «Боевое братство»

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе у памятника землякам-уфимцам, погибшим при выполнении воинского и служебного долга в локальных войнах и вооруженных конфликтах, состоялся митинг с участием представителей органов местного самоуправления, депутатов Госсобрания Башкортостана, военного комиссариата республики, общественных и ветеранских организаций, офицеров и курсантов Уфимского юридического института МВД России, школьников. Общественники приурочили акцию ко Дню памяти — началу контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе.

Перед собравшимися выступили депутат Госсобрания республики Эдуард Саитбаталов, заместитель главы администрации Кировского района Уфы Рафкат Умаргалин, руководитель Башкирского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Альберт Шагимуратов, заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Любовь Поздняк.

Мероприятия завершились торжественным возложением цветов к памятнику.

11 декабря 1994 года началась операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне. Первая чеченская кампания 1994-1996 годов — внутрироссийский вооруженный конфликт между федеральными войсками (силами) и вооруженными формированиями Чеченской Республики Ичкерии, созданными в нарушение законодательства Российской Федерации.