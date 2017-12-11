Уфа вошла в число участников российской деловой игры для журналистов «4 власть» Фото: из открытых источников Уфа вошла в число участников российской деловой игры для журналистов «4 власть» Фото: из открытых источников

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В воскресенье, 17 декабря, столица Башкирии присоединится к 46 регионам, которые окунутся в мир журналистики через деловую игру «4 власть».

По замыслу организаторов, молодым людям предложат на один день стать сотрудниками редакции, которая освещает жизнь вымышленного города Миргород.

«Там можно встретить представителей региональной власти, лидеров студенческого сообщества, анонимных блогеров и других представителей общества. За шесть часов участники деловой игры должны оперативно готовить качественный материал по информационным поводам: заметки, лонгриды, телевизионные сюжеты, фоторепортажи и мемы», — рассказали организаторы.

Каждая команда будет справляться с задачами не одна, а под чутким руководством практикующего журналиста. После экспертный совет оценит работы участников по категориям: оперативность, качество, творческий подход и вирусность.

Подать заявку для участия еще можно, зарегистрировавшись здесь. Деловая игра пройдет при поддержке Агентства по печати и СМИ РБ и информационного агентства «Башинформ».