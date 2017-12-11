В Уфимском научном центре РАН - новый руководитель Фото: сайт УНЦ РАН В Уфимском научном центре РАН - новый руководитель Фото: сайт УНЦ РАН

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Федеральное агентство научных организаций назначило временно исполняющего обязанности председателя Уфимского научного центра Российской академии наук. Им стал Зиннур Шигапов.

Шигапов Зиннур Хайдарович до этого назначения занимал должность заместителя председателя Уфимского научного центра РАН по науке. Доктор биологических наук, директор Ботанического сада-института, заведующий лабораторией генетики и цитологии растений, специалист в области лесной генетики, популяционной биологии, экологии, интродукции и охраны растений.

Родился 11 сентября 1965 года в деревне Зильдярово Миякинского района Башкирской АССР.

В 1987 году с отличием окончил Башкирский сельхозинститут (ныне БГАУ) по специальности «Лесное хозяйство», с 1989 по 1996 годы работал на должностях младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией Ботанического сада-института. В 1996-1998 годах работал заместителем директора по научной работе.

С 1998 года работает директором Ботанического сада-института Уфимского научного центра РАН.

В 1993 году защитил кандидатскую, в 2005 году — докторскую диссертации.

Научная деятельность Зиннура Шигапова связана с вопросами популяционно-генетического изучения растений, сохранения их генофонда, охраны и воспроизводства биоразнообразия флоры, особенно редких и исчезающих видов Южного Урала, интродукции и расширения ассортимента культивируемых растений для озеленения. К числу его фундаментальных научных достижений относятся установление популяционно-генетической структуры важнейших лесообразующих видов Урала — сосны обыкновенной, ели сибирской, лиственницы Сукачева, генетический анализ лесосеменных плантаций, разработка рекомендаций по генетическому улучшению, сохранению и воспроизводству генофонда древесных видов на популяционной основе.

Автор и соавтор более 70 научных публикаций, в том числе шести книг, является членом двух диссертационных советов в УНЦ РАН, Ученого совета Института биологии УНЦ РАН, Совета ботанических садов России, бюро Совета ботанических садов Урала и Поволжья, комиссии Уральского отделения РАН по охране растений. Входит в комиссию по Государственным молодежным премиям в области науки и техники Республики Башкортостан, Общественный совет при Министерстве природопользования и экологии РБ, Президиум Башкирского республиканского отделения ВООП.

Награжден Почетными грамотами Президиума РАН и Профсоюза работников РАН, Президиума ЦС ВООП, УНЦ РАН и АН РБ, города Уфы.