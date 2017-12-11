Самый яркий звездопад года можно будет наблюдать в ночь с 13 на 14 декабря Фото: Уфимский планетарий Самый яркий звездопад года можно будет наблюдать в ночь с 13 на 14 декабря Фото: Уфимский планетарий

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Самый яркий звездопад года — метеорный поток Геминиды — жители Башкирии смогут наблюдать в ночь с 13 на 14 декабря. Именно в эту ночь ожидается пик наибольшей активности метеорного потока, но шанс увидеть звездопад и загадать желание остается еще до 19 декабря.

«Лучшее время для наблюдения Геминид — примерно с 1 до 5 часов ночи 14 декабря. В этом году наблюдению максимума Геминид Луна не помешает. Убывающая Луна взойдет под утро — в 04.52», — рассказали в Уфимском городском планетарии.

Как и для других метеорных потоков, для наблюдения Геминид не требуются бинокли или телескопы, но необходимо выбрать место, где небо не засвечено уличными огнями, советуют специалисты.