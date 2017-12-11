Размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка должен соответствовать уровню жизни в регионе — Минтруд России Фото: автор Размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка должен соответствовать уровню жизни в регионе — Минтруд России Фото: автор

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В России средняя ежемесячная выплата на первого и второго ребенка составит 10,5 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости, цитируя слова министра труда и соцзащиты Максима Топилина.

Жители Белгородской области получат минимальную сумму, максимальную — Чукотского автономного округа.

«Смысл в том, чтобы размер выплаты соответствовал уровню жизни в регионе, поэтому мы берем региональный прожиточный минимум ребенка. Какой прожиточный минимум ребенка за второй квартал 2017 года в регионе — такой размер пособия в течение следующего, 2018 года», — сказал руководитель ведомства.

Семьи получат адресное пособие семьи с января. Деньги будут выплачивать, пока ребенок не достигнет полутора лет.

Как сообщало агентство «Башинформ», Президент России Владимир Путин заявил, что с января 2018 года в России будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца до полутора лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте Федерации. В среднем она составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной.

«Будут учитываться доходы семьи. И думаю, что это будет справедливо — в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается», — отметил Владимир Путин.