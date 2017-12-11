Экономим на транспорте: девять вопросов о каршерингена правах рекламы
УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Мария Алферова/.
Два месяца назад в лексиконе уфимцев появилось новое слово — каршеринг. Компания «Делимобиль» предлагает экономить на такси, бензине и амортизации собственно автомобиля и брать машину напрокат. Как работает система, сколько это стоит и что делать, если что-то пошло не так — разбираемся вместе.
Что такое каршеринг?
Каршеринг (от английского carsharing) — явление в России относительно новое. Это возможность арендовать автомобиль на короткое время для поездок по городу. Оплата услуги поминутная или почасовая.
В Уфе каршеринг появился в начале октября 2017 года. Уфа — третий в России город после Москвы и Санкт-Петербурга, в котором стал популярен каршеринг от компании «Делимобиль».
Где взять автомобиль?
На машине, взятой в аренду, можно передвигаться по Уфе и Уфимскому району. Автомобили рассредоточены по всему городу, как правило, в пешей доступности — выбрать ближайший можно с помощью мобильного приложения. Воспользоваться услугой можно круглосуточно.
Где можно оставить машину?
Границы завершения аренды видны на мобильном приложении — как правило, это жилые массивы. Оставить автомобиль можно также на парковке ТЦ «Мега» и на стоянке АЗ Международного аэропорта «Уфа». Парковаться на платных стоянках и в закрытых дворах за шлагбаумом нельзя — это нужно, чтобы ваш «последователь» смог выехать без препятствий.
Сколько стоит аренда?
Есть два тарифа — «базовый» и «всё включено». Минута «базового» стоит семь рублей, в случае ДТП, которое случилось по вине клиента, придется возмещать ущерб (до 150 тысяч рублей). Тариф «Все включено» обойдется дороже — 10 рублей за минуту, но в случае аварии по вашей вине сумма ущерба, который вы должны будете возместить компании, не превысит 10 тысяч рублей.
За что платить?
Клиент платит только за фактическое пользование автомобилем. Добраться до машины нужно за 20 минут, после включится режим ожидания — стоимость 2,5 рубля за минуту. В стоимость аренды входит и бензин. Если он заканчивается во время поездки, заправиться можно с помощью топливной карты «Лукойл», она есть в каждой машине. Время, которое ушло на заправку, вам компенсируют — вы получите 15 бесплатных минут.
А если случилось ДТП?
Если вы попали в ДТП на арендованной у «Делимобиля» машине, нужно позвонить на горячую линию по номеру: 8-800-234-22-44. После этого надо будет вызвать сотрудников ГИБДД.
Если вы нарушили правила, готовьтесь платить штраф. Уведомление придет на электронную почту. Как и любой штраф в ГИБДД, вы можете заплатить его с 50%-й скидкой — если уложитесь в 20-дневный срок.
Каршеринг доступен для всех?
У этой услуги есть ограничения. Взять напрокат машину могут опытные водители (со стажем вождения от двух лет), клиент должен быть старше 21 года.
Как скачать приложение?
Мобильное приложение «Делимобиль» доступно пользователям смартфонов — в Google Play и App Store. Прежде чем заказать машину, необходимо зарегистрироваться и прикрепить документы. Приложение поможет найти ближайшую машину, определит расстояние до нее, покажет маршрут и время передвижения, а также уровень топлива в баке. Это же приложение позволит воспользоваться услугой каршеринга в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Что делать, если приложение зависло?
Если мобильное приложение зависло, на помощь придет специалист колл-центра. По телефону 8-800-234-22-44 вам помогут забронировать автомобиль, открыть его, начать и завершить аренду.
Если неполадки случились на этапе регистрации и загрузки документов, можно воспользоваться электронной почтой. Фотографии документов (или селфи на фоне разворота паспорта) надо направить на sb@delimobil.ru, в письме также надо указать ваши фамилию, имя, отчество и номер телефона. Естественно, фотографии документов должны быть без бликов, а паспортные данные читаемы.