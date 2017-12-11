Каршеринг (от английского carsharing) — явление в России относительно новое. Это возможность арендовать автомобиль на короткое время для поездок по городу. Оплата услуги поминутная или почасовая.

В Уфе каршеринг появился в начале октября 2017 года. Уфа — третий в России город после Москвы и Санкт-Петербурга, в котором стал популярен каршеринг от компании «Делимобиль».



