Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.28

EUR 69.64

11 декабря Понедельник

Уфа   °

Экономим на транспорте: девять вопросов о каршеринге

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО

УФА, 11 дек 2017. /ИА «Башинформ», Мария Алферова/.

Два месяца назад в лексиконе уфимцев появилось новое слово — каршеринг. Компания «Делимобиль» предлагает экономить на такси, бензине и амортизации собственно автомобиля и брать машину напрокат. Как работает система, сколько это стоит и что делать, если что-то пошло не так — разбираемся вместе.

1

Что такое каршеринг?

Каршеринг (от английского carsharing) — явление в России относительно новое. Это возможность арендовать автомобиль на короткое время для поездок по городу. Оплата услуги поминутная или почасовая.

В Уфе каршеринг появился в начале октября 2017 года. Уфа — третий в России город после Москвы и Санкт-Петербурга, в котором стал популярен каршеринг от компании «Делимобиль».


2

Где взять автомобиль?

На машине, взятой в аренду, можно передвигаться по Уфе и Уфимскому району. Автомобили рассредоточены по всему городу, как правило, в пешей доступности — выбрать ближайший можно с помощью мобильного приложения. Воспользоваться услугой можно круглосуточно.


3

Где можно оставить машину?

Границы завершения аренды видны на мобильном приложении — как правило, это жилые массивы. Оставить автомобиль можно также на парковке ТЦ «Мега» и на стоянке АЗ Международного аэропорта «Уфа». Парковаться на платных стоянках и в закрытых дворах за шлагбаумом нельзя — это нужно, чтобы ваш «последователь» смог выехать без препятствий.


4

Сколько стоит аренда?

Есть два тарифа — «базовый» и «всё включено». Минута «базового» стоит семь рублей, в случае ДТП, которое случилось по вине клиента, придется возмещать ущерб (до 150 тысяч рублей). Тариф «Все включено» обойдется дороже — 10 рублей за минуту, но в случае аварии по вашей вине сумма ущерба, который вы должны будете возместить компании, не превысит 10 тысяч рублей.


5

За что платить?

Клиент платит только за фактическое пользование автомобилем. Добраться до машины нужно за 20 минут, после включится режим ожидания — стоимость 2,5 рубля за минуту. В стоимость аренды входит и бензин. Если он заканчивается во время поездки, заправиться можно с помощью топливной карты «Лукойл», она есть в каждой машине. Время, которое ушло на заправку, вам компенсируют — вы получите 15 бесплатных минут.


6

А если случилось ДТП?

Если вы попали в ДТП на арендованной у «Делимобиля» машине, нужно позвонить на горячую линию по номеру: 8-800-234-22-44. После этого надо будет вызвать сотрудников ГИБДД.

Если вы нарушили правила, готовьтесь платить штраф. Уведомление придет на электронную почту. Как и любой штраф в ГИБДД, вы можете заплатить его с 50%-й скидкой — если уложитесь в 20-дневный срок.


7

Каршеринг доступен для всех?

У этой услуги есть ограничения. Взять напрокат машину могут опытные водители (со стажем вождения от двух лет), клиент должен быть старше 21 года.


8

Как скачать приложение?

Мобильное приложение «Делимобиль» доступно пользователям смартфонов — в Google Play и App Store. Прежде чем заказать машину, необходимо зарегистрироваться и прикрепить документы. Приложение поможет найти ближайшую машину, определит расстояние до нее, покажет маршрут и время передвижения, а также уровень топлива в баке. Это же приложение позволит воспользоваться услугой каршеринга в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.


9

Что делать, если приложение зависло?

Если мобильное приложение зависло, на помощь придет специалист колл-центра. По телефону 8-800-234-22-44 вам помогут забронировать автомобиль, открыть его, начать и завершить аренду.

Если неполадки случились на этапе регистрации и загрузки документов, можно воспользоваться электронной почтой. Фотографии документов (или селфи на фоне разворота паспорта) надо направить на sb@delimobil.ru, в письме также надо указать ваши фамилию, имя, отчество и номер телефона. Естественно, фотографии документов должны быть без бликов, а паспортные данные читаемы.


Теги: каршеринг, автомобильный транспорт
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть