Рустэм Хамитов: «Многоязычие – это огромные возможности для наших детей» Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов: «Многоязычие – это огромные возможности для наших детей» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Изучение сразу нескольких языков – русского, родного, иностранного – открывает огромные возможности для школьников. Такое мнение высказал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе посещения уфимской гимназии № 16 вместе с полпредом Президента России в ПФО Михаилом Бабичем.

– Многоязычие – это, безусловно, благо. Многие из тех ребят, которые живут и учатся в наших школах, знают три языка: родной язык, русский язык и английский язык, изучение которого сейчас всё больше набирает обороты, – сказал Рустэм Хамитов. – Триязычие – это огромное окно в мир и огромные возможности для наших детей.

– Пример вашей гимназии очень хорошо показывает, что можно всё спокойно отрегулировать, добиться полноценного изучения государственного языка Российской Федерации и в то же время создать нормальные, цивилизованные условия для изучения родных и государственных языков республики, – отметил полпред.

Руководитель региона поддержал позицию Михаила Бабича, подчеркнув необходимость «поддерживать обстановку спокойного, разумного отношения к ситуации изучения родных, государственных языков».

– В целом эта новая ситуация, складывающаяся сегодня, хороша и перспективна тем, что и родительское сообщество, и сами ученики начали задумываться о том, как учить, что учить, каким образом формировать мировоззрение. Ведь когда была обязательность, то ко многим вопросам подходили формально: есть – и есть. Всё это шло по накатанной колее не год и не два, а уже пару десятилетий. И, вообще говоря, особого интереса к этой предметной области не было, – сказал Рустэм Хамитов. – Сейчас появляется выбор, конкуренция в хорошем смысле этого слова. Педагоги, в том числе родных языков, начинают совершенствовать методики, по-другому формировать свои занятия, привлекать ребят не только обязательной, формальной составляющей, как это было раньше, но и творческой, креативной частью во время проведения уроков и подготовки к занятиям. Такая ситуация отвечает современным требованиям.

Михаил Бабич отметил, что работа, проделанная республиканскими властями вместе с родительским сообществом, позволила довести объём преподавания русского языка в учебных планах общеобразовательных организаций до установленного, обеспечить изучение родных языков и государственных языков республик в тех объёмах, которые были рекомендованы образовательными стандартами.

– Что касается властных структур Республики Башкортостан, безусловно, мы нацелены на то, чтобы поддерживать гармонию в обществе, разумное отношение ко всем возникающим, порой даже острым вопросам, способствовать тому, чтобы все возникающие по тому или иному вопросу разногласия или недопонимание разрешались на основе разумного взвешивания всех позиций и нахождения оптимального решения, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Во всех школах республики у нас сегодня стабильная, нормальная обстановка. Только нужно работать по всем направлениям.