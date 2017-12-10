МЧС по Башкирии рекомендует водителям отказаться от поездок на транспорте по трассе М-5 в Челябинской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ





МЧС по Башкирии рекомендует водителям отказаться от поездок на транспорте по трассе М-5 в Челябинской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 10 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Челябинской области, на участке с 1548 по 1700 км трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, из-за сильного снегопада и гололедицы с 9 декабря ограничено движение большегрузов.

Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ сообщает, что временное ограничение для грузовых транспортных средств продлено до 12.00 10 декабря. На месте работает группа оперативного реагирования 22 отряда ФПС по РБ. На территории Башкортостана на трассе М-5 имеется один стационарный пункт обогрева вместительностью 20 человек (1547 км, АЗС «Лукойл»).

«Обстановка на автодорогах федерального и регионального значения в штатном режиме, без ограничений. На территории Башкирии проведено оповещение водителей большегрузов с помощью УКВ радиостанции и SMS-рассылки. Информация выведена на терминальные комплексы», — проинформировали в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Башкортостану рекомендует водителям отказаться от поездок на транспорте в указанном направлении либо выбирать пути объезда заранее. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять машиной осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности, видимость в направлении движения.