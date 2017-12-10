В Башкирии прогнозируется похолодание до -24 градусов Фото: автор В Башкирии прогнозируется похолодание до -24 градусов Фото: автор

УФА, 10 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что 10 декабря по региону местами ожидаются небольшой снег и слабая метель. Порывы ветра могут доходить до 17 м/с. На отдельных участках автодорог прогнозируется ухудшение видимости в снеге 1-2 км. Температура воздуха днем составит -8,-13 градусов.

В связи с ухудшением погодных условий водителям МЧС рекомендует по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима. Неопытным водителям нужно воздержаться от поездок. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них, а также подготовить малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь.

«Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами», — пояснили в ведомстве.

По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 и 12 декабря осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, слабый. Столбики термометров ночью покажут -13,-18, местами до -24, днем -10,-15.