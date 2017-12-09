УФА, 9 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Полиция ищет всех потерпевших от мошенничества со строительством жилого комплекса «Миловский парк» в Уфимском районе. Ранее группа обманутых дольщиков обратилась в правоохранительные органы с заявлением о хищении их средств застройщиком. Возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что с 2012 года организация-застройщик получила свыше 25 млн рублей от более чем 100 граждан, дом до сих пор не достроен.

Всех, кто считает себя пострадавшими от действий строительной компании, может обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции или в отдел Главного следственного управления МВД по РБ по адресу: Уфа, ул. Коммунистическая, 29, к следователям: капитану юстиции Ильмиру Янбарисову (тел. 279-35-45), капитану юстиции Наталье Константиновой(279-36-89), или майору юстиции Ирине Ивановой (279-36-74) . При себе необходимо иметь паспорт.

Также для расследования уголовного дела ГСУ просит предоставить потерпевших следующие документы: договор участия в долевом строительстве жилого дома, дополнительное соглашение к договору, документы об оплате, выписка из решения о включении в состав участников программы «Жилье для российской семьи», судебные решения — в случае обращения в суд.