В Башкирии в юридическом диктанте приняли участие 425 человек Фото: БАГСУ



В Башкирии в юридическом диктанте приняли участие 425 человек Фото: БАГСУ

УФА, 9 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии юридический диктант прошел сегодня, 9 декабря, на 13 площадках с 425 участниками. Шесть площадок были организованы в Уфе, другие в Стерлитамаке, Сибае, Белорецке и Салавате. По условиям, тестирование на знание основ правовой грамотности мог пройти любой желающий в возрасте от 14 лет. Диктант организован Ассоциацией юристов России и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

В БАГСУ свои знания проверяло 25 человек (при квоте в 15) – в основном студенты юридических факультетов вузов столицы и их преподаватели, но также и далекие от юриспруденции люди — студенты медицинского и педагогического университетов, будущие журналисты и геологи из БашГУ.

«На выполнение 30 тестовых заданий было отведено 60 минут, многие выполнили их быстрее. Большинство участников набрали не менее 70 баллов из 100, это хороший результат», — прокомментировала заместитель декана юридического факультета БАГСУ Венера Сайфутдинова. Итоги диктанта объявят 12 декабря.

«Результаты тестов позволят узнать уровень правовой грамотности населения России и выработать предложения по совершенствованию образовательных программ в области права в школах и вузах», — считает зампредседателя Госсобрания – Курултая РБ Юмабика Ильясова.

В целом по России на данный момент насчитано около 50 тысяч участников.