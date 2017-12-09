Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.28 ↓

EUR 69.64 ↑

9 декабря Суббота

Уфа   °

В Башкирии в юридическом диктанте приняли участие 425 человек

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в юридическом диктанте приняли участие 425 человек

Фото: БАГСУ

В Башкирии в юридическом диктанте приняли участие 425 человек

Фото: БАГСУ

УФА, 9 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии юридический диктант прошел сегодня, 9 декабря, на 13 площадках с 425 участниками. Шесть площадок были организованы в Уфе, другие в Стерлитамаке, Сибае, Белорецке и Салавате. По условиям, тестирование на знание основ правовой грамотности мог пройти любой желающий в возрасте от 14 лет. Диктант организован Ассоциацией юристов России и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

В БАГСУ свои знания проверяло 25 человек (при квоте в 15) – в основном студенты юридических факультетов вузов столицы и их преподаватели, но также и далекие от юриспруденции люди — студенты медицинского и педагогического университетов, будущие журналисты и геологи из БашГУ.

«На выполнение 30 тестовых заданий было отведено 60 минут, многие выполнили их быстрее. Большинство участников набрали не менее 70 баллов из 100, это хороший результат», — прокомментировала заместитель декана юридического факультета БАГСУ Венера Сайфутдинова. Итоги диктанта объявят 12 декабря.

«Результаты тестов позволят узнать уровень правовой грамотности населения России и выработать предложения по совершенствованию образовательных программ в области права в школах и вузах», — считает зампредседателя Госсобрания – Курултая РБ Юмабика Ильясова.

В целом по России на данный момент насчитано около 50 тысяч участников.

Теги: юридический диктант
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть