Уфимское общество краеведов отметило 25 лет работы Фото: архив Уфимского общества краеведов Уфимское общество краеведов отметило 25 лет работы Фото: архив Уфимского общества краеведов

УФА, 9 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Уфимское городское отделение Союза краеведов России имени Флюры Ахмеровой отметило 25-летие деятельности. В Национальном музее РБ прошла приуроченная к юбилею конференция, собравшая участников общества и гостей. Уфимских краеведов поздравили представители Аппарата главы республики, Управления по охране памятников культурного наследия РБ, Минкультуры РБ, горсовета и администрации столицы, Уфимской епархии и ЦДУМ России. В адрес общества пришла телеграмма от председателя Союза краеведов РФ Владимира Козлова и его заместителя Александры Смирновой. Также коллег поздравили редакции журналов «Пермская старина» и «Донской дневник», коллектив Центра имени Лихачева.

Уфимское городское отделение Союза краеведов России было создано в ноябре 1992 года по инициативе известного краеведа республики, отличника народного просвещения РСФСР Флюры Ахмеровой. С 2004 года обществом руководит Гульнара Иксанова. Уже четверть века историки-энтузиасты изучают уникальные архивные материалы, закрывают «белые пятна», сохраняют наследие, ведут просветительскую работу, в том числе среди детей.

В ходе научно-практической конференции прозвучали доклады «Воспитание краеведением», «Известные личности, связанные с историей края». «Православное братство Уфимской епархии», «О памятнике С. Юлаеву», «Губернатор Уфы Я.В. Ханыков», «Жизнь переселенцев на территории Башкирии в 1910-1931 гг.», «Гилемджан Ибрагимов в событиях 1917 года», «Жемчужина сцены родилась в Глумилино», «Об опыте работы с архивным источником», «Новые факты о жизни историка-архивиста с мировым именем Б.И. Николаевского на своей исторической родине — городе Белебее».

Музыкальное поздравление краеведам преподнесли музыканты группы «Ант».