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УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Комитет по делам молодежи администрации Уфы и столичный центр содействия занятости молодежи в рамках проекта «Я работаю в Уфе» организуют встречи клуба по интересам для молодых и ищущих работу уфимцев.

14 декабря в 15.00 на площадке Башкирского государственного университета секретом, как добиться признания в профессии, поделятся известные люди Уфы: исполнительный директор, Управляющий Филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа Марат Мамлеев, гендиректор АО «Уфанет» Искандар Бахтияров, гендиректор Уфимского учебно-методического центра малой авиации и Уфимского авиаклуба, совладелец аэродромного комплекса малой авиации «Первушино», пилот-инструктор Сергей Минигулов, теле-, и радиоведущая Лиля Курамшина, бизнес-тренер, экс-президент Ассоциации тренеров и консультантов РБ Габдулла Хамитов.

На встречу необходимо подать заявку до 13 декабря с указанием ФИО, возраста и контактного номера телефона на электронную почту: cszm@mail.ru.