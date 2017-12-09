УФА, 9 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Первый заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова провела прием граждан в Уфе.

Были затронуты вопросы жилищной сферы, предоставления пенсий, трудовых взаимоотношений, а также оказания медицинских услуг. Достаточно большое количество обращений касалось поддержки творческих проектов. Проявили интерес к данной встрече и молодые законотворцы, которые предложили свое видение по совершенствованию законодательства в сфере молодежной политики и образования.

Лилия Гумерова отмечает, что по итогам встречи с жителями региона предстоит большая работа.

«В рамках приема прозвучали достаточно сложные вопросы. Они касаются судеб детей, предоставления социального жилья. Любой прием — это срез общества. И наша задача, как представителей власти, — вникнуть в проблемы конкретного человека и постараться ему помочь», — отметила парламентарий.

По всем поступившим обращениям сенатор дала разъяснения, часть вопросов, которые требуют детального рассмотрения, были взяты под контроль парламентария.