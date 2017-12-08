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УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе обсудили туристический бренд Башкортостана. В круглом столе, посвященном этой теме, приняли участие представители республиканских ведомств, городские активисты, журналисты, блогеры, лидеры общественного мнения, представители культуры, бизнеса и науки. Организатором мероприятия, прошедшего в Театре оперы и балета, выступила уфимская брендинговая компания, выигравшая тендер на разработку туристического бренда Башкортостана.

«Мы столкнулись с тем, что нас очень мало знают за пределами республики. Предстоит большая, кропотливая, но интересная исследовательская работа. Мы проведем серию опросов среди жителей других регионов России и ближнего зарубежья. Мы хотим услышать мнения представителей различных профессий, чтобы получить турбренд таким, каким его хотят видеть многочисленные целевые аудитории», — сообщил арт-директор «Paradox Box» Ильшат Байбурин.

Как отметили организаторы, в декабре-январе в республике пройдет серия фокус-групп, где будут проведены исследования по фактурному восприятию Башкортостана его жителями.

Руководитель Центра развития туризма Республики Башкортостан Роман Шайхутдинов обратил внимание аудитории на то, что бренд помогает идентификации региона, способствует определению того туриста, который должен приехать отдыхать в регион. Гости круглого стола высказались по основным видам туризма, включая лечебно-оздоровительный, круизный, культурно-познавательный, деловой, событийный, эко- и апитуризм.

«Мы обсудили образ нашего родного края, который бы смог привлечь в регион туристов. Важно открыть возможности республики для жителей, чтобы они узнали, насколько красива наша земля. Очень правильно, что здесь собрались представители разных профессий, которые на основе своего опыта рассказали о своем видении бренда региона. Многое из сказанного будет полезно разработчикам», — поделился заслуженный художник РБ, Член Союза художников СССР Расих Ахметвалиев.

«Бренд — это прежде всего обещание потребителю, которое должно быть выполнено. При разработке туристического бренда главное понять, в чем главное обещание Башкортостана гостям. Но и не менее важно выявить наше «обещание», которое мы способны выполнить. На мой взгляд, направление бренда республики — «зеленое». Это природа, исламский туризм и добродушие, открытость, «зеленый свет» гостям республики. Бренд может это отразить, а инфраструктуру и сервис надо под это подтягивать», — прокомментировал директор маркетингового агентства «Практика» Мунир Минибаев.