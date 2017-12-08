Геопарк «Янган-тау» рассмотрят для включения в список наследия ЮНЕСКО в мае 2018 года Фото: Лилия Нуретдинова



Геопарк «Янган-тау» рассмотрят для включения в список наследия ЮНЕСКО в мае 2018 года Фото: Лилия Нуретдинова

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Геопарк «Янган-тау» рассмотрят для включения в список наследия ЮНЕСКО в мае 2018 года, сообщалось на полях I Форума по развитию Северо-востока Башкирии. В нем приняли участие руководитель программы «Глобальные геопарки ЮНЕСКО» Патрик МакКивер и международный эксперт по геопаркам Сурен Гевинян.

«Геопарк – это не только геология, но и связь с наследием культуры и природы. Заявка Башкирии будет первой из Российской Федерации, это создаст прецедент, поэтому важно все сделать правильно. Летом эксперты ЮНЕСКО прибудут в Салаватский район для утверждения статуса территории. Мы дадим все необходимые рекомендации по подготовке населения этой работе. Дело в том, что в рамках геопарка местные жители должны зарабатывать, показывая исконные занятия и промыслы», — сказал Патрик МакКивер. — «В данном случае это животноводство, пчеловодство, изготовление музыкальных инструментов, народных костюмов. Желательно представить как можно больше народных промыслов».

Документы по созданию геопарка оперативно подготовлены командой специалистов, куда вошли ученые Уфимского научного центра РАН, Казанского университета, Минэкологии РБ, МИД РФ (перевод документов на английский, сотрудничество с зарубежными странами). Команду экспертов участникам форума представила организатор проекта — руководитель НИИ безопасности жизнедеятельности РБ Лариса Белан. Премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов отметил, что благодаря им республика успела подать заявку первой из регионов России. На очереди – геопарк «Байкал», а также территории Алтая, Дагестана, Карелии. Всего в списке ЮНЕСКО находятся 127 геопарков в 35 странах.

«Для ведомства данный проект – один из самых важных и масштабных из приуроченных к Году экологии и особо охраняемых территорий», — отметила пресс-секретарь Минэкологии РБ Лилия Нуретдинова.

Площадь геопарка – 1,8 тысяч квадратных километров. Здесь расположены больше 20 геологических объектов международной и национальной значимости. Основная геологическая достопримечательность — разрез Мечетлино, в котором находятся окаменелости флоры и фауны пермского периода (290 млн лет назад).