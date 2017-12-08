Михаил Бабич и Рустэм Хамитов вместе с учителями и родителями в Уфе обсудили вопрос изучения родных языков Фото: официальный сайт Полпреда Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и Рустэм Хамитов вместе с учителями и родителями в Уфе обсудили вопрос изучения родных языков Фото: официальный сайт Полпреда Президента РФ в ПФО

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В ходе своей рабочей поездки в столицу Башкирии полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич вместе главой республики Рустэмом Хамитовым посетили уфимскую гимназию №16. Именно эта школа стала площадкой, примером для обсуждения вопроса изучения и преподавания государственных и родных языков в Башкирии.

Полпред главы государства в ПФО и руководитель республики побывали на уроках русского, башкирского и английского языков, изучили учебные планы преподавания этих предметов, а после присоединились к круглому столу, в котором участвовали все стороны: представители власти, педагоги и родители.

«Немного прошлись по классам, посмотрели на ваших детей. Очень приятное впечатление. Все проявляют необыкновенную активность, все хотят ответить. Такая хорошая домашняя атмосфера. Рустэм Закиевич, спасибо, что от вас такое предложение поступило: это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, — сказал Михаил Бабич. — Рустэм Закиевич приглашал в любую школу, в любую гимназию, чтобы просто пообщаться с родителями, пообщаться с педагогами. По теме, которая нас всех волновала в последнее время, была проведена большая совместная работа с руководителями регионов, с Министерством образования и науки РФ, с Рособрнадзором, с Генеральной прокуратурой и, конечно же, с родителями, потому что они в основном были инициаторами этих массовых обращений, которые были в адрес главы государства, в адрес контрольно-надзорных органов по ситуации, связанной с изучением родных и государственных языков народов России».

Михаил Бабич коротко обозначил поручения президента страны:

— Единственным государственным языком Российской Федерации является русский язык. Он должен изучаться в обязательном порядке в тех объемах, которые установлены министерством образования и госстандартами;

— Довести объем преподавания русского языка в республиках до установленного министерством образования и науки, чтобы каждый ученик мог реализовать свое гарантированное право на полноценное изучение русского языка;

— Обеспечить добровольное изучение родных языков народов России и государственных языков республик, но создать для детей и родителей, которые этого хотят, все необходимые условия, чтобы эти языки действительно можно было изучить и получить по ним полноценные знания.

«К сожалению, я должен констатировать, что многие годы образовательные задачи и проблемы изучения языка необоснованно политизировались, и это шло в ущерб как знаниям самих детей, так и общественно-политической стабильности в регионах. В этом плане Рустэму Закиевичу досталось очень сложное наследство, потому что многие годы эта ситуация выходила за рамки действующего законодательства. Все разговоры о том, что кто-то пытался отменить изучение родных и государственных языков, или каким-либо образом принизить их роль — это самая откровенная ложь. Государство обязано гарантировать эти права и возможности, и делает для этого всё необходимое и возможное. Пример вашей гимназии это очень хорошо показывает», — сказал полпред.