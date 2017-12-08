Благодаря привлечению НКО в Башкортостане исчезла очередь на получение социальных услуг – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков



Благодаря привлечению НКО в Башкортостане исчезла очередь на получение социальных услуг – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Башкортостан продолжит привлекать негосударственные организации в сферу социального обслуживания населения. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации ПФО, которое прошло в Уфе.

– У нас в республике есть определённые успехи в части совершенствования социального обслуживания населения с привлечением негосударственных организаций, – отметил Рустэм Хамитов. – Башкортостан первым из регионов реализовал проект по оказанию социальных услуг на дому с участием некоммерческих организаций. Сегодня их предоставляют 118 НКО и хозяйственных обществ. Результат – исчезла очередь на получение этого вида помощи, которая совсем недавно, ещё два-три года назад, состояла из нескольких тысяч человек.

Глава республики сообщил, что за последние три года количество социальных работников за счёт НКО выросло с 2 до 3 тысяч человек. Число граждан, получивших такую помощь, выросло с 30 до 40 тысяч человек.

Финансируются социальные проекты некоммерческих организаций. За последние годы на эти цели направлено около 50 млн рублей из федерального бюджета и ещё около 100 млн рублей – из республиканского. НКО выигрывают гранты, участвуют в программах. Хозяйственным обществам и начинающим предпринимателям оказывается финансовая поддержка от муниципалитетов, а НКО, оказывающим социальные услуги, – имущественная в виде предоставленных по минимальным ставкам помещений.

– Наш опыт показывает, что такой формат работы абсолютно интересен, современен и, главное, даёт хорошие зримые результаты, – сказал Рустэм Хамитов. – Такая работа важна, полезна. Мы её будем продолжать. Если есть интерес к нашим результатам, то вы можете с ними ознакомиться. Мы можем передать вам материалы, наработки. Мы поделимся с вами всем, что у нас есть.

Председатель Государственного Собрания – Курултая республики Константин Толкачёв обозначил основные задачи, которые предстоит решить для более эффективного вовлечения НКО в процесс оказания социальных услуг. Это поддержка негосударственных поставщиков помещениями для работы, технологиями для дистанционного консультирования населения, создание мобильных бригад для выездного обслуживания, увеличение объёма и спектра оказываемых услуг.

– Все перечисленные задачи решаемы, – уверен Константин Толкачев. – В частности, необходимо более масштабно привлекать в социальную сферу представителей волонтёрского движения, как это практикуется в странах с развитой системой социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.