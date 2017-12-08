В Башкирии в этом году реки начали леденеть на три недели позже обычного Фото: Рустем Якупов В Башкирии в этом году реки начали леденеть на три недели позже обычного Фото: Рустем Якупов

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Из-за теплой ноябрьской погоды процесс образования ледовых явлений на реках бассейна реки Белой в Башкирии в этом году запоздал более чем на три недели.

Как сообщили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, плавучий лед и первичные забереги на горных реках республики и в верхнем течении реки Белой появились лишь 22 -24 ноября, что позже нормы на 19-22 дня. Неполный ледостав здесь образовался 1-2 декабря.

На акватории Павловского водохранилища с 25-26 ноября наблюдается ровный ледяной покров, замерзание водохранилища произошло с задержкой на 20-23 дня.

На реке Белой в среднем и нижнем течении плавучий лед появился в более поздние сроки, 2-4 декабря, это на 20-26 дней позже средних многолетних значений. В настоящее время на реке наблюдаются забереги, шуга и осенний ледоход.

«Учитывая, что средняя продолжительность плавучего льда на реке Белой составляет 6-12 дней, то образование ледостава можно ожидать в начале второй декады декабря, а на участке реки Уфа ниже Павловского водохранилища возможно появление ледовых явлений», — поясняет Башгидромет.