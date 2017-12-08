Жительница Башкирии обращается к согражданам с просьбой помочь спасти единственный глаз ее дочери Изабеллы Фото: с сайта БФ «Потерь нет» Жительница Башкирии обращается к согражданам с просьбой помочь спасти единственный глаз ее дочери Изабеллы Фото: с сайта БФ «Потерь нет»

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жительница Башкирии Зиля Белова и Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» обращаются ко всем согражданам с просьбой помочь спасти зрение дочери женщины — Изабеллы.

Девочка родилась здоровой малышкой, но в 2 месяца родители заметили у нее светящийся зрачок в правом глазу, рассказали в фонде. Был поставлен диагноз «односторонняя ретинобластома», и для спасения жизни Изабеллы потребовалось удалить глаз. После операции, чтобы окончательно избавиться от раковых клеток, Изабелле предстояло пройти ещё 6 курсов химиотерапии. На очередном обследовании через несколько месяцев в левом единственном глазу обнаружились 3 маленьких образования. В надежде спасти глаз, Изабеллу направили в Москву, где после проведенных лечения и операций, было принято решение удалить второй глаз.

Мама девочки решила сделать все, чтобы спасти не только жизнь, но и единственный глаз дочери. Она обратилась в онкологическую клинику Эссена в Германии, где Изабелле провели радиотерапию и спасли глаз. Уже в течение 6 лет ребенок с мамой каждые полгода ездит в немецкую клинику на обследование. Для неё они очень важны, так как позволяют контролировать развитие опухолей в глазу, и в случае необходимости оперативно их удалить.

Помочь Изабелле Беловой оплачивать жизненно необходимые обследования, можно пожертвованием:

— с банковской карты. После совершения платежа необходимо отправить на электронную почту poter-net@mail.ru и письмо с указанием платежа «Благотворительное пожертвование для Беловой Изабеллы», номер квитанции, дату и сумму;

— при помощи «Яндекс.Деньги»;

— переводом на расчетный счет фонда;

— отправив SMS с текстом «Дарю» на короткий номер 3443, сделав таким образом пожертвование в сумме 65 рублей (для отправки большей суммы после префикса через пробел укажите вашу сумму, например, «ДАРЮ 100» или «ДАРЮ 500».