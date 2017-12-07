В Уфе получившей серьезные ожоги Полине Кузьминой требуется помощь доноров Фото: Vk В Уфе получившей серьезные ожоги Полине Кузьминой требуется помощь доноров Фото: Vk

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимцев просят сдать кровь для маленькой девочки. Годовалая Полина Кузьмина получила сильные ожоги 20% тела из-за трагической случайности — она опрокинула на себя кружку с кипятком. Ей нужно срочно сделать пересадку кожи и переливание крови. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

«Все произошло как в страшном сне. Я заварила для рабочих, трудившихся на улице, чай в ярко-желтой пластмассовой кружке. Только отвернулась, как она на себя её опрокинула, — рассказала мать ребенка. — Ношу сейчас дочку на руках. Ни сидеть, ни стоять — ничего нельзя. Все у нее болит. Сегодня сделали переливание. У дочки глубокие ожоги третьей степени. Предстоит операция. На шею, грудь и руку будет сделана пересадка кожи».

Семья проживает в поселке Серафимовский Туймазинского района. В Уфе у них никого нет, поэтому и помочь некому, кроме неравнодушных граждан.

Девочка находится в ожоговом отделении городской клинической больницы №18. Все, кому небезразлична ее судьба, могут сдать кровь в центре переливания крови по улице Батырской, 44/1(кровь для Кузьминой Полины Владиславовны). Для получения дополнительной информации можно звонить по телефону матери ребенка Александры Кузьминой: 8-927-927-12-53.