В Уфе обнаружена редкая книга шефа царской охраны Фото: Книжная палата РБ



В Уфе обнаружена редкая книга шефа царской охраны Фото: Книжная палата РБ

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе обнаружен секретный «жандармский учебник», написанный шефом императорской дворцовой охраны. Об этой находке сообщила газета «Красная Башкирия» в июне 1940 года. Какие еще ценные издания оказались в республике? Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

«У одного из бывших букинистов Уфы приобретен представляющий большую редкость «учебник» для ротмистров и агентов охранки, написанный известным шефом жандармов А. И. Спиридовичем», — информировала газета. Книга «Революционное движение в России» была издана штабом отдельного корпуса жандармов в 1914 году. На титульном листе издания выбит порядковый номер экземпляра — 3818, под которым он, «как не подлежавший оглашению, был в свое время выдан для зубрежки жандармскому чину».

Жандармское пособие начиналось с рассказа о «Группе освобождения труда», благоевской группе и марксистских кружках. Особое внимание начальник царской охраны уделял роли Ленина в создании партии большевиков, останавливался на борьбе ленинцев с меньшевиками и другими группировками. Значительное место в книге было отведено партийным документам, приведенным в виде приложений. «В числе их даны текст манифеста РСДРП, программа, организационный устав, принятый на Лондонском съезде, а также программа для пропагандистских кружков, выработанная Московским окружным комитетом РСДРП в августе 1908 года», — уточняется в газете.

В 1940 году в букинистических магазинах Уфы нередко встречались книги, представляющие большой интерес для библиографов и коллекционеров. «Не так давно в букинистическом отделе уфимского культмага была продана книга А. М. Горького с его собственноручной надписью», — сообщила газета ранее. А один из местных преподавателей приобрел в Белебее два тома стихотворений известного поэта Аполлона Майкова, изданных в Петербурге в 1858 году. Особая библиографическая ценность этих книг заключалась в надписи на титульном листе первого тома: «Любезнейшему другу Михаилу Ларионовичу Михайлову. На память от автора. 11 апреля 1858 года». Примечательно, что среди стихотворений, помещенных в этих томах, было стихотворение «Урала мутного степные берега», посвященное Михайлову.

В газете пытаются выяснить, как эти книги оказались в Башкирии. «Это объясняется, вероятно, тем, что Михайлов, известный поэт 40-60 годов, переводчик и революционер, погибший на каторге, был уроженцем Башкирии, имел здесь знакомых. К ним и попадали его книги», — предположили в издании.

Справка. Александр Спиридович (1873-1952) был выходцем из дворянского рода и получил образование в Аракчеевском кадетском корпусе в Нижнем Новгороде. В 1899 году зачислен в Отдельный корпус жандармов, а затем, став начальником императорской дворцовой охраны, сопровождал Николая II и его семью в поездках. После 1917 года эмигрировал в Париж, потом в США. Известен своими публикациями по истории русского революционного движения, а также интересными воспоминаниями. В частности, в мемуарах «Записки жандарма» он описывает свое пребывание в московской охранке, рисует подробную картину революционного движения и дает яркие портреты деятелей «охранного мира».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.