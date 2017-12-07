Россельхознадзор по Башкирии напоминает о правилах вывоза новогодних елок Фото: ИА «Башинформ» Россельхознадзор по Башкирии напоминает о правилах вывоза новогодних елок Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В преддверии новогодних праздников стартуют продажи хвойных деревьев на местных рынках и поставки за пределы республики.

Как подчеркнули в Управлении Россельхознадзора по Башкортостану, на территории республики установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса: большому черному еловому усачу, малому черному еловому усачу, черному сосновому усачу и восточно-сибирскому хвойному усачу.

При вывозе хвойных деревьев за пределы региона необходимо получить карантинный сертификат, удостоверяющий соответствие продукции правилам и нормам обеспечения карантина растений.

За нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа.

Размер штрафа для граждан варьируется от 200 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до тысячи рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, возможно наложение штрафа от 500 до тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от пяти тысяч до 10 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.