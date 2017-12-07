Лучшим студентом-хирургом России стал пятикурсник Башкирского медицинского университета Фото: пресс-центр БГМУ







Лучшим студентом-хирургом России стал пятикурсник Башкирского медицинского университета Фото: пресс-центр БГМУ

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Гран-при и олимпийский золотой скальпель Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии получил пятикурсник лечебного факультета Башкирского государственного медицинского университета Ренат Гарипов.

В общем зачете команда БГМУ заняла первое место, вторыми стали представители сразу двух вузов: Северо-Западного государственного медуниверситета имени И. И. Мечникова и Воронежского медицинского университета. Третье место разделили команды Самарского ГМУ, Ставропольского ГМУ и Саратовского ГМУ.

Как отметили в пресс-центре БГМУ, в олимпиаде участвовала 21 команда, в том числе студенты медицинского факультета университета Мангейма Университета Гайдельберг (Германия), Сычуаньского университета, Харбинского медицинского университета (Китай), Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К.Ахунбаева, а также интернациональная команда БГМУ, в составе которой были иностранные студенты Индии, Таджикистана, Армении.

Ректор БГМУ, член-корреспондент РАН Валентин Павлов подчеркнул, что в рамках олимпиады, впервые в России была представлена разработанная башкирским вузов модель аккредитации специалистов хирургического профиля.

В течение двух дней участники выполняли конкурсные задания: ушивание раны сердца, наложение аорто-коронарного шунта, формирование «s» образного резервуара из тонкой кишки, конкурс сердечно-легочной реанимации. Также студенты показали свое мастерство на виртуальном тренажере LapSim по проведению нефрэктомии, анатомическом конкурсе. Кульминационным конкурсом стал эндовидеохирургический. К этому заданию были допущены всего четыре команды, получившие наибольшее количество баллов на предыдущих этапах. Участники провели операцию по ушиванию «перфорационного отверстия» и холециститэктомию на биологических моделях.

«Сейчас для практической работы студентов в период обучения существует много законодательных барьеров. Во многих регионах нет доступа к пациентам, у университетов отсутствуют свои клинические базы. Это, конечно, несколько гасит интерес молодёжи к выбору профессии, особенно хирургической, — высказал свое мнение председатель жюри, заведующий кафедрой хирургии факультета фундаментальной медицины МГУ, академик Валерий Кубышкин. – А такие олимпиады способны разжечь интерес у студентов к этой специальности.

Работу команд оценивали ведущие хирурги России, профессора кафедр медицинских вузов страны: Игорь Комиссаров, Михаил Коржук, Эллар Кчибеков, Надежда Маркелова, Мажит Нартайлаков, Дмитрий Нарезкин, Владимир Плечев, Кылычбек Садыгалиев, Ильдар Суфияров, Махмуд Тимербулатов, Ильдар Хидиятов, Вадим Шевченко, Шибо Сан, Лиу Ян, профессор Жен Ю и другие.

«Подобные соревнования проводятся и в Китае, но такого приближения к реальности в заданиях я не встречал ранее, — поделился своими впечатлениями студент Харбинского медуниверситета Зенан Чжан.

«Очень рад возможности общения со своими единомышленниками, было интересно узнать, какими идеями живут студенты из других вузов России и зарубежья», — сказал капитан команды Красноярского ГМУ им. профессора В.Ф.Войно-Яснецкого Иван Красуля.