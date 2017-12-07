Фуд-арт на рекорд: в Башкирии приготовят самую большую в мире елку из чак-чака Фото: Олег Яровиков Фуд-арт на рекорд: в Башкирии приготовят самую большую в мире елку из чак-чака Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В преддверии Нового года в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров башкирской столицы 10 декабря приготовят символичный фуд-арт в виде елки из чак-чака. Попробовать ее сможет любой желающий.

Необычная елка будет максимально высокой и приготовлена из самого пышного чак-чака, где каждая сладкая палочка играет роль иголочки. А украсят елку гости, звезды эстрады сахарной пудрой, топингами и другими сладостями. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Госкомторговли Башкирии.

Для приготовления елки из чак-чака, претендующей на мировой рекорд, понадобится 200 кг муки, 360 яиц, по 50 кг сахара и меда, 50 литров растительного масла и 8 кг топленого масла.

На празднике выступят оперный певец, заслуженный артист России Геннадий Родионов, известный автор-исполнитель, пародист Александр Лынник и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка.

Как отмечают организаторы — клуб рестораторов-единомышленников «bUffet», чак-чак в виде елочки является украшением новогоднего стола, имеющим символический смысл. Такое угощение призвано стать посланием мира во всем мире, добрососедства и гостеприимства, семейных ценностей и традиций мусульманского населения России.

Начало праздника — в 16 часов.