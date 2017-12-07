УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На данный момент на федеральных и республиканских дорогах затруднений для движения нет, сообщает ГИБДД по Башкортостану. Однако ситуация может измениться, в связи с возможным перемещением циклона на территорию республики.

В связи со сложными погодными условиями (сильный снег, гололед), на территории Самарской области, на федеральной автодороге М-5 «Урал», введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД МВД по РБ обращается ко всем водителям и участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости неукоснительного следования всех правил дорожного движения во избежание дорожно-транспортных происшествий и просят заранее планировать маршрут движения.

Из-за выпадения снега, видимость на некоторых участках будет ограничена в особенности за движущимся в попутном направлении автотранспортом, возможны образования снежных заносов, переметов, гололеда.

Все экипажи ДПС работают в усиленном режиме и нацелены на оказания помощи участникам дорожного движения. В случаях возникновения внештатных ситуации, водители могут обращаться к инспекторам ДПС республики за необходимой помощью или же вы можете позвонить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ по телефонам: 235-84-02, 233-27-31.