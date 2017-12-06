Какое представление и подарок ждут участников главной новогодней елки Башкирии Фото: Олег Яровиков Какое представление и подарок ждут участников главной новогодней елки Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Какое представление и подарок ждут участников главной новогодней елки Башкирии, рассказали в Министерстве культуры республики. Традиционное празднество для учащихся будет организовано 22 декабря в ГКЗ «Башкортостан».

Праздничное мероприятие, на которое приглашены 780 юных жителей региона, будет состоять из двух частей: торжества вокруг самой ёлки и сказочного представления «Голос Нового года». В новогоднем представлении примут участие артисты театрально-концертных организаций, хореографические коллективы ГКЗ «Башкортостан» и другие. Режиссер действа Ильшат Фахертдинов, автор сценария Владимир Аношкин, музыкальный руководитель Эдуард Исламов, художник-постановщик Светлана Мухаметгареева.

Помимо сладкого подарка и мягкой игрушки каждый участник получит открытку, подписанную Главой РБ Рустэмом Хамитовым, а также специальное издание книги Мустая Карима «Долгое-долгое детство».

На участие в новогодней Елки заявлены учащиеся общеобразовательных организаций из числа отличников учёбы, победителей предметных олимпиад и спортивных соревнований, лауреатов фестивалей художественной самодеятельности, детей из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Республики Башкортостан, погибших при выполнении служебного долга.