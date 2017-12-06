В Башкирии пассажиров электрички «Легенды Урала» ждут в «Гостевой юрте Деда Мороза» Фото: пресс-служба БППК В Башкирии пассажиров электрички «Легенды Урала» ждут в «Гостевой юрте Деда Мороза» Фото: пресс-служба БППК

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

17 декабря Башкортостанская пригородная пассажирская компания совместно с Госкомитетом республики по предпринимательству и туризму организуют тематическую поездку на горнолыжный курорт «Абзаково». Пассажиры поезда «Легенда Урала» примут участие в театрализованном представлении «Гостевая юрта Деда Мороза». В пути следования, который занимает четыре часа, пройдут новогодние конкурсы и викторины, а юные пассажиры обязательно получат призы и подарки от организаторов акции.

Пригородный поезд «Легенда Урала» отправится со станции «Уфа» в 4 часа 10 минут по московскому времени и прибудет на станцию «Белорецк» в 8 часов 55 минут. Оттуда туристов в курортную зону «Абзаково» доставит комфортабельный автобус, где уже через час состоится открытие праздника.

В этот же день, в 15 часов 40 минут автобус из «Абзаково» доставит туристов на пригодный поезд «Легенда Урала», который отправится в обратный путь из Белорецка в 16 часов 21 минуту и прибудет в Уфу в 21 час 18 минут.

Билеты на пригородный поезд «Легенда Урала» можно приобрести с помощью мобильного приложения «Пригород», а также в кассах и терминалах Башкортостанской пригородной пассажирской компании. Цена единого билета( поезд плюс автобус) — 600 рублей. Школьникам и учащимся дневной формы обучения предоставляется 50-ти процентная скидка.