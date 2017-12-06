На дорогах Башкирии прогнозируются снежные заносы, накат и ухудшение видимости из-за снега - МЧС Фото: автор На дорогах Башкирии прогнозируются снежные заносы, накат и ухудшение видимости из-за снега - МЧС Фото: автор

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что с 20.00 6 декабря до 20.00 7 декабря на территории республики ожидается облачная погода, ночью небольшой снег, по западу до умеренного, днем снег, в отдельных районах небольшой, слабая метель. На отдельных участках дорог прогнозируются снежные заносы и накат. Ветер южный 9-14 м/с, ночью порывы могут доходить до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит -3, -8 градусов, по юго-востоку до -13, днем -1,-6. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В МЧС предупреждают, что на отдельных участках автодорог ожидается ухудшение видимости при снеге до 500-1000 метров, а также снежные заносы и накат.