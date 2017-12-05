УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Снежный фронт, накануне заметавший центр России, пришел в Поволжье. Ледяной дождь и метели накрыли Самарскую область, в Пензенской и Тамбовской областях стихия повредила линии электроснабжения. А Татарстан и Башкирию в ближайшие дни будут заметать метели, информирует центр «Фобос».

В среду, 6 декабря большая часть территории окажется под влиянием атмосферного фронта, несущего влажные снегопады. На юго-восток региона снеговые тучи не пропустит задержавшийся там антициклон. Температура воздуха ночью составит -3,-8, днем будет 0,-5 градусов.

Согласно прогнозам Башгидромета, 7 декабря в западных районах республики ожидается умеренный снег, по востоку республики без осадков, слабая метель, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат. Ветер южный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью -3,-8, по юго-востоку до -12, днем -1,-6 градусов.

8 декабря также возможен небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8, днем -1,-6 градусов.