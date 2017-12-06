В Уфе одногодка Великой Октябрьской революции встретила сотый день рождения Фото: администрация г.Уфы

В Уфе одногодка Великой Октябрьской революции встретила сотый день рождения Фото: администрация г.Уфы

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жительница Кировского района Уфы — Забира Галимзяновна Рахимкулова встретила свой 100-летний юбилей. Родные организовали для именинницы торжество, к поздравлениям присоединились и сотрудники администрации столицы. Почетной имениннице – труженице тыла в годы Великой Отечественной войны было вручено персональное поздравление Президента России В.В. Путина.

Забира Галимзяновна родилась в далеком и неспокойном 1917 году, четвертым ребенком в большой семье. Окончив школу и получив специальность, девушка поступила на работу на Уфимский кабельный завод, где трудилась и в тяжелые военные годы, и в течение дальнейших мирных лет. В общей сложности, она проработала здесь почти 40 лет, оттуда и вышла на пенсию.

В начале Великой Отечественной войны, как и многие советские женщины, Забира Галимзяновна проводила супруга на фронт, откуда отец семейства не вернулся. Женщина вырастила дочь, та подарила ей внучку. Теперь, уже 16 лет как нет в живых дочери Забиры Галимзяновны, бабушка живет в семье внучки, с зятем и правнуками, окруженная любовью и заботой.

«Даже и не верится, что мне уже 100 лет, всё шло своим чередом», — говорит именинница. А о секрете долголетия мудро замечает: «Всё нужно делать вовремя и в меру: и трудиться, и отдыхать… И нужно радоваться жизни!».