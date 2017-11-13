Детям 60% коррекционных школ Башкортостана стали доступны занятия на новых спортивных тренажерах Фото: МегаФон





Детям 60% коррекционных школ Башкортостана стали доступны занятия на новых спортивных тренажерах Фото: МегаФон

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В текущем году в рамках проекта «Воспитать чемпиона» компании «МегаФон» и фонда Римы Баталовой «Молодость нации» спортивные тренажеры переданы в семь коррекционных школ республики. За время реализации проекта оборудование обновлено в 60% учебных заведений Башкортостана для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

МегаФон и фонд «Молодость нации» продолжают реализовывать проект, направленный на создание доступной спортивной среды для ребят из коррекционных школ. За время его существования в развитие детского адаптивного спорта в Башкортостане оператор вложил более 3 млн рублей. На текущий момент 22 спортзала республиканских коррекционных заведений оборудованы новыми тренажерами и спортивным инвентарем. Всего в Башкортостане работает 36 школ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Благодаря проекту «Воспитать чемпиона» спорт становится доступнее для детей с инвалидностью. Они получают самое главное — возможности реализовать себя, а уже как этой возможностью распорядиться — дело каждого. За время существования проекта с 2014 года мы передали оборудование шестидесяти процентам коррекционных школ республики, которое сегодня активно используют более трех тысяч детей с инвалидностью. И мы не забываем о тех, кому уже помогли, приезжаем к ним снова, чтобы посмотреть, насколько востребованы тренажеры. Очень приятно видеть, что ребята занимаются с удовольствием и большим желанием. Наши дети становятся победителями республиканских и Всероссийских соревнований, достойно представляют нашу страну на международном уровне — это главная награда для нас», — сказала депутат Государственной Думы, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова.

«Вместе с Римой Баталовой мы помогаем воспитанникам коррекционных школ республики активнее приобщаться к спорту. В этом году мы передали оборудование интернатам Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Сибая, Белорецка, Уфы и Воскресенской коррекционной школе. Следующий этапы проекта — награждение ребят, демонстрирующих лучшие результаты по итогам года, сертификатами на получение спортивного инвентаря для тренировок», — прокомментировал директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.

«Здорово, что у нас есть такие проекты, которые помогают детям с ограниченными возможностями здоровья. Очень важно, чтобы воспитанники коррекционных школ не чувствовали себя обделенными. Внимание, которое они получают от фонда Римы Баталовой «Молодость нации» и компании «МегаФон», является необходимым. И, конечно, оборудование, передаваемое в пользование детей, помогает реализовать им себя и свои таланты», — прокомментировала главный специалист-эксперт отдела специального образования министерства образования Республики Башкортостан Любовь Еремеева.