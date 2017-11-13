Прокуратура Башкирии взяла на контроль дело о разрушении Борисовских печей Фото: Андрей Трубников Прокуратура Башкирии взяла на контроль дело о разрушении Борисовских печей Фото: Андрей Трубников

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Башкортостана провела проверку по публикации в СМИ сведений о разрушении Борисовских печей. Как сообщало агентство «Башинформ», в октябре уфимец стал свидетелем того, как уничтожают старинные каменные строения, расположенные у подножия Караташа вверх по течению реки Айгир в Белорецком районе — Борисовские печи. По его словам, лесорубы, которые валят лес на соседних склонах реки, разрушили окончательно первую и третью печи.

Мужчина решил найти ответ, зачем и кому понадобилось так варварски разрушать строения, простоявшие здесь более 100 лет. У начальника рабочих он выяснил, что оказывается заготовщики леса сломали стены печей, чтобы засыпать камнями разбитую их же техникой колею.

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в результате надзорных мероприятий выяснилось, что печи имеют признаки объекта культурного наследия, но сельская администрация не обеспечила их сохранность. Местные чиновники не организовали постановку на баланс муниципалитета бесхозяйных строений и не приняли мер к их официальному признанию объектом культурного наследия.

Белорецкая межрайонная прокуратура внесла в адрес главы Инзерского сельсовета представление. Прокуратура республики взяла это дело на контроль.