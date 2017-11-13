В столице Башкирии торжественно открыли школу на 1250 мест Фото: Олег Яровиков





















В столице Башкирии торжественно открыли школу на 1250 мест Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 13 ноября, в селе Нагаево Октябрьского района столицы Башкирии торжественно открылась школа. Местные учащиеся ждали этого события два года. Строительство социального объекта на 1250 мест находилось на личном контроле у главы республики Рустэма Хамитова, который сегодня посетил праздничное мероприятие.

Новая школа в микрорайоне Нагаево будет включать три блока: два учебных и один спортивный. Здание отвечает всем современным требованиям. Здесь есть кабинеты информатики, оборудованные по последнему слову техники, интерактивный комплекс, актовый зал на 504 места, медицинский блок с процедурным, прививочным и стоматологическим кабинетами, столовая на 402 места.

Это уже третья школа, которая открылась в Уфе за последние три месяца. Объекты образования появились в Демском районе столицы Башкирии и в микрорайоне «Колгуевский».

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