В Башкирии при пожаре в жилом доме мужчина получил ожоги Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Башкирии при пожаре в жилом доме мужчина получил ожоги Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане утром 11 ноября в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Огнеборцы выехали в деревню Большой Качак, в Калтасинский район. Когда они прибыли на место возгорания, то установили, что открытым пламенем горит бревенчатый жилой дом.

Почти за час пожарные ликвидировали пожар. На тушении работали силы и средства от МЧС — две единицы техники и четыре человека личного состава.

«45-летний мужчина с термическими ожогами доставлен в Калтасинскую центральную районную больницу, — проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ. — Проводится проверка по пожару, предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при курении».