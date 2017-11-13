В Башкирии снижена ставка по ипотеке Фото: Госстрой РБ В Башкирии снижена ставка по ипотеке Фото: Госстрой РБ

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

К 1 ноября 380 участников республиканской программы жилстройсбережений улучшили свои жилищные условия с использованием накопленной бюджетной премии в общем размере около 35 млн рублей. Из них 320 — с кредитами Сбербанка.

«Еще более чем 150 участникам на сегодняшний день одобрены кредитные заявки на получение льготной ипотеки в Сбербанке. Они уже находятся на стадии подбора жилья, — сообщила пресс-секретарь Госстроя Башкортостана Елена Вершинина. — Также около 500 участников к настоящему моменту воспользовались правом продления срока накопления средств в программе еще на один — три года. Остальным участникам, у которых в 2017 году завершается период накопления, предстоит в течение шести месяцев после окончания срока вклада определиться — оформить льготный ипотечный кредит или продолжить накопление в программе».

По ее словам, при условии положительной динамики развития программы можно прогнозировать поступление на жилищно — строительный рынок республики в течение ближайших трех лет не менее 6 — 6,5 млрд рублей внебюджетных средств.

Всего в этом году период накопления заканчиваются у 1645 участников программы жилстройсбережений.

Как отмечают эксперты, в Башкортостане уже на практике реализован механизм обеспечения ипотечной ставки на уровне 6-7% годовых, поиском которого сейчас занимается российское правительство, во исполнение задач, сформулированных в «майских» указах Президента России.

«Такой опыт республики вызывает большой интерес на межрегиональном и общефедеральном уровнях, поэтому информация о нем направлена в администрацию Президента Российской Федерации. Кроме того, администрация Краснодарского края, где аналогичная программа была запущена еще в 2011 году, обратилась с просьбой об организации взаимодействия с нашей республикой в плане обмена опытом, поскольку наши наработки и практический опыт ушли далеко вперед. Также опытом Башкортостана интересуются сейчас Волгоградская, Свердловская, Челябинская области, Крым, Татарстан и целый ряд других регионов», — добавила Елена Вершинина.

Как сообщало агентство «Башинформ», в апреле 2014 года в Башкортостане стартовала региональная система жилищных строительных сбережений (ЖСС).

Партнерами республиканской программы выступили ПАО Сбербанк и (с марта 2015 года) — ПАО «Банк Уралсиб».

К моменту старта кредитного этапа программы ее участниками являлись порядка семи тысяч человек. Сегодня, в том числе, с учетом выходящих на кредитный этап граждан, количество участников составляет около шести тысяч человек. Суммарный объем накопленных денежных средств на вкладах граждан-участников превышает 1,3 млрд рублей.

По условиям программы, граждане копят средства для оплаты части стоимости жилья в банке-партнере программы в течение трех-шести лет. К ежемесячному взносу участника программы из бюджета республики начисляется премия в размере 30% от суммы взноса (но не более трех тысяч рублей в месяц). После окончания периода накопления гражданин может оформить льготный кредит под 6-7% годовых.

Уже этим летом участники программы жилстройсбережений, завершившие трехлетний период накопления, оформили в Сбербанке первые льготные ипотечные жилищные кредиты под 7% годовых.