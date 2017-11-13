УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

«В Минобороны считают подозрительными вспышки АЧС и ящура в России, — передает «Эхо Москвы». — Вспышки африканской чумы свиней и ящура, которые произошли в России, вызывают вопросы и должны быть проанализированы. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

«У нас в этом году большое количество вспышек африканской чумы свиней. Это и Владимирская область, и Омск, и Крым. Это совсем не Африка, для нас это не характерно. Это ящур, который для нас вообще не характерен, вспышка которого была в Башкирии. Все это заставляет задуматься, ведь нанесенный экономический ущерб очень велик», — сказал он».

«Спасатели устранили угрозу повторного обрушения многоэтажки в Ижевске, — сообщает НТВ. — Спасатели из Сибири, Удмуртии, Башкирии и Пермского края работали на месте трагедии почти сутки. Всего завалы разбирали 1350 человек, было также задействовано 200 единиц техники».

«Коммерсантъ» напоминает в материале «Мировое соглашение осталось на словах» о том, что «Арбитражный суд Башкирии по иску «Роснефти» также арестовал некоторые активы АФК «Система».

А ИА REGNUM добавляет, что «Слушание по взаимным апелляциям «Роснефть»-АФК «Система» начнется 13 ноября» и что «Суд первой инстанции — Арбитражный суд Башкирии — 23 августа постановил частично удовлетворить иск Роснефти и взыскать с АФК Система 136 млрд рублей».

Редкую в наше время картину рисует НТВ в репортаже из Башкирии: «Жители поселка Акбердинского в Башкирии своими руками на личные деньги строят новый дом для 91-летней пенсионерки. Ее изба сгорела дотла, а самой женщине чудом удалось выжить: из объятой пламенем постройки ее вынес сосед. Позднее выяснилось, что пенсионерка не входит в список тех, кому полагается сертификат на квартиру».

«Интерфакс-Россия» пишет, что «Жительница Башкирии, потерявшая ребенка по вине врачей, отсудила 1,3 млн рублей компенсации с двух больниц»: «Сибайский городской суд (Башкирия) обязал центральные городские больницы Сибая и Баймака выплатить 1,3 млн рублей компенсации местной жительнице, потерявшей ребенка при родах по вине медиков, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе суда в пятницу».

РИА «Новости» рассказывает об успехах общественников, которые работают не хуже профессиональных правоохранителей: «ОНФ обнаружил признаки картелей в закупках питания в социальные учреждения. Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" по итогам своей проверки выявили, что применение "серых" схем позволило кампаниями получить контракты на поставку питания в соцучреждения на сумму в 100,1 миллиарда рублей.

Всего "фронтовики" проверили закупки 176 компаний и 34 индивидуальных предпринимателей в 35 регионах, среди которых Белгородская, Тульская, Псковская области, Республика Башкортостан и другие».

О том, что «Уфа» обыграла некий «Пафос» в товарищеском матче, пишет «Спорт-Экспресс». А «Советский спорт» разъясняет, что «"Уфа" выиграла коммерческий турнир Korantina Homes Cup 2017, прошедшем на Кипре».