В Уфе назовут имена победителей республиканского этапа конкурса «Молодой предприниматель России» Фото: ИА «Башинформ» В Уфе назовут имена победителей республиканского этапа конкурса «Молодой предприниматель России» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Подведены итоги республиканского этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Имена победителей, которые представят республику в Москве 30 ноября, будут оглашены сегодня,13 ноября.

Гостей и участников мероприятия ждет церемония награждения, шоу-программа и много хорошей музыки.

В качестве почетных гостей приглашены первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, депутат Государственного Собрания — Курултая РБ Зухра Исмагилова, министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта, успешные предприниматели республики.

Мероприятие организовано Министерством молодежной политики и спорта в рамках реализации федерального проекта «Ты — предприниматель» 2017 года. Оно пройдет в Уфимском джаз-клубе (ул. 50 лет СССР, 8).

Начало — в 15 часов.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» проходил в 2017 году в республике среди молодых предпринимателей до 30 лет, а также среди, тех, кто внес наибольший вклад в популяризацию молодежного предпринимательства. Молодые предприниматели соревновались по следующим номинациям: «Работодатель года», «Производство года», «Открытие года», «Социальный бизнес года», «Личный вклад года».

В муниципальном этапе конкурса приняли участие 203 молодых предпринимателя, 54 из которых вышли на региональный этап. 25 октября в Министерстве молодежной политики и спорта состоялась очная защита проектов, где были отобраны 15 лучших во всех номинациях, сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта РБ.