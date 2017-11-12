Производство сельхозтехники в республике вышло на российский уровень – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Производство сельхозтехники в республике вышло на российский уровень – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Выступая на торжественном собрании, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов сообщил, что в 2017 году аграриями приобретено более 1 600 единиц техники и оборудования на общую сумму свыше 3 млрд рублей.

– Необходимо в целом продолжить техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства, приобретать современные комбайны и трактора, повышать качество ремонта и модернизации техники, увеличить число сертифицированных в этой части предприятий – сегодня их 17, – сказал Рустэм Хамитов.

Руководитель региона отметил достижения республиканских производителей, которые сегодня выпускают уже 120 наименований различных видов техники и оборудования.

– Важно, что производство сельхозтехники в республике вышло на российский уровень. В этом году предприятие «БашАгроМаш» из Стерлитамакского района включено в федеральную программу субсидирования заводов-изготовителей, а также в федеральный реестр крупнейших производителей сельхозтехники. На базе Чишминского филиала «Башсельхозтехники» совместно с белорусскими коллегами организована сборка тракторов «Беларус» и другой нужной техники, – рассказал Рустэм Хамитов. – Поддержка республиканских производителей сельхозтехники будет продолжена, в том числе в части приобретения современного оборудования.

Глава Башкортостана сообщил, что в этом году впервые субсидируются затраты на приобретение технологического оборудования для внедрения системы точного земледелия. Учёные Башкирского государственного аграрного университета осваивают производство приборного комплекса. По его словам, такие инновации позволят эффективно управлять рабочими процессами и в растениеводстве, и в животноводстве.