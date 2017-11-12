В Башкирии пропал 23-летний Иван Мускатин Фото: соцсети В Башкирии пропал 23-летний Иван Мускатин Фото: соцсети

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии пропал 23-летний Иван Георгиевич Мускатин. Известно, что молодой человек проживал в Бижбулякском районе.

По словам его друзей, 6 ноября Иван был со всеми на связи, общался с друзьями. Но уже на следующий день он пропал и с тех пор ничего о его местонахождении неизвестно.

Приметы Ивана Мускатина: рост 160-163 см, глаза зеленые, крепкого телосложения.

Всех, кто видел мужчину или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам: 8 (927)3417893 или в полицию 02. Также можно связаться с Julia Olegovna.