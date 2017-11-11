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11 ноября Суббота

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На Pikabu в топ вышел пост о пропавшем сертификате в уфимский барбершоп

ОБЩЕСТВО

На Pikabu в топ вышел пост о пропавшем сертификате в уфимский барбершоп Фото: pikabu.ru

На Pikabu в топ вышел пост о пропавшем сертификате в уфимский барбершоп Фото: pikabu.ru

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На развлекательном портале Pikabu в топ вышел пост о пропавшем сертификате в уфимский барбершоп. Автор истории рассказывает, как в парикмахерской на улице Зорге, где был приобретен подаренный ему сертификат, отказались от обслуживания, хотя срок действия обязательства еще не вышел, он заканчивается 23 ноября.

Как выяснилось, прежняя хозяйка парикмахерской продала бизнес, а новая отказалась от реализации предоставленных ранее льгот.

Этот пост получил к данному часу почти 7 тысяч «плюсов», 160 «минусов», и более 600 комментариев.

Теги: парикмахерские, сертификаты, обсуждения
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