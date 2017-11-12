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В Кумертау в турнире по греко-римской борьбе приняли участие 140 юных спортсменов

СПОРТ

В Кумертау в турнире по греко-римской борьбе приняли участие 140 юных спортсменов Фото: администрация Уфы

В Кумертау в турнире по греко-римской борьбе приняли участие 140 юных спортсменов Фото: администрация Уфы

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Кумертау завершился открытый турнир по греко-римской борьбе среди юношей 15 и 14 лет. В соревнованиях приняли участие 142 юных спортсмена из Уфы, Стерлитамака, Белорецка, Белебея, Нефтекамска, Октябрьского, Ишимбая, Салавата, Агидели, Кумертау, Оренбургской области.

Как сообщили в муниципалитете, греко-римская борьба является опорным видом спорта в Кумертау, местные атлеты побеждают в соревнованиях различного ранга. Так, братья Фадис и Фанис Валитовы — воспитанники Карима Губайдуллина, стали победителями первенства России, бронзовыми призерами первенства Европы среди молодежи и Международного турнира в Финляндии.

Теги: греко-римская борьба
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