Башкирские приставы выдворили 545 нелегальных мигрантов Фото: refugee.ru Башкирские приставы выдворили 545 нелегальных мигрантов Фото: refugee.ru

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Башкирские приставы с начала года выдворили за пределы республики 545 нелегальных мигрантов. Чаще всего пребывание в России нарушают граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Среди выдворенных былитакже граждане Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Вьетнама, Нигерии, сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

На сегодняшний день в спецприемнике ожидают своей очереди на принудительное выдворение еще 81 мигрант, среди них три женщины. Приставы сопровождают нелегалов до границы Российской Федерации и передают их пограничникам. Помимо выдворения, нарушители пребывания на территории России наказываются штрафом от 2 до 5 тысяч рублей.