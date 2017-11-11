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В Башкирии на торги выставлено 60 лесных участков для заготовки древесины

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии на торги выставлено 60 лесных участков для заготовки древесины Фото: stroy60.ru

В Башкирии на торги выставлено 60 лесных участков для заготовки древесины Фото: stroy60.ru

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Минлесхоз Башкирии выставил на торги 60 лесных участков для предприятий малого и среднего бизнеса на территории Абзелиловского, Белебеевского, Белокатайского, Бурзянского, Гафурийского, Иглинского, Караидельского, Уфимского лесничеств. Общий объем заготовки древесины – 25,6 тысяч кубометров. Кроме того, ведомство готово рассмотреть обращения о формировании лотов в лесничествах, интересующих бизнес.

Теги: лес, заготовка, торги
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