В Башкирии на торги выставлено 60 лесных участков для заготовки древесины
В Башкирии на торги выставлено 60 лесных участков для заготовки древесины Фото: stroy60.ru
В Башкирии на торги выставлено 60 лесных участков для заготовки древесины Фото: stroy60.ru
УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Минлесхоз Башкирии выставил на торги 60 лесных участков для предприятий малого и среднего бизнеса на территории Абзелиловского, Белебеевского, Белокатайского, Бурзянского, Гафурийского, Иглинского, Караидельского, Уфимского лесничеств. Общий объем заготовки древесины – 25,6 тысяч кубометров. Кроме того, ведомство готово рассмотреть обращения о формировании лотов в лесничествах, интересующих бизнес.