Стоимость билета на электричку Уфа – Новоабзаково — около 700 рублей Фото: skigu.ru Стоимость билета на электричку Уфа – Новоабзаково — около 700 рублей Фото: skigu.ru

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В следующую пятницу, 17 ноября, начнет курсировать скоростная электричка Уфа – Новоабзаково – Уфа. Как сообщили в Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму, стоимость билета определена около 700 рублей, будут действовать скидки для студентов и пенсионеров. Предварительно, электричка будет отправляться из Уфы в 6.40 по местному времени, обратно — в 18.30. Продолжительность поездки – 4,5 часа. Определены три остановки: станция Уршак возле аэропорта, где на поезд смогут сесть туристы, прилетевшие в республику самолетом; 102-й километр — возле санатория «Ассы»; и поселок Инзер. Вместимость поезда – около 200 пассажиров.

Год назад в республике официально заработал туристско-рекреационный кластер «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала», в рамках которого планируется реализация трех крупных инвестпроектов. Это развитие горнолыжного курорта «Мраткино», проект развлекательно-спортивного комплекса «Зеленая долина» в селе Новоабзаково и строительство медицинского корпуса и спорт-отеля в санатории «Юбилейный». Общий объем вложений до 2020 года составит около 1 млрд рублей средств частных инвесторов.